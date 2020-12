Fiorentina travolta, la Samp si illude ma cede al Napoli

La Spezia - La Fiorentina travolta a Bergamo da un'Atalanta riscopertasi macchina da gol in campionato (pur senza Gomez, ai ferri corti con mister Gasperini); una Sampdoria battuta 2 a 1 all'ex San Paolo, oggi Stadio Maradona, da un Napoli che si mantiene ai piani alti della classifica; morale, i gigliati restano alle spalle dello Spezia - 9 punti contro 10 - mentre i blucerchiati permangono a quota 11 senza allontanarsi. Il tutto in attesa di Genoa-Juventus, con i rossoblù che, a quota 6 punti, hanno potenzialmente lo Spezia nel mirino. E guardando anche a Milan-Parma di stasera, visto che i ducali, a 10 punti, sono altresì vicini di pianerottolo dei ragazzi di mister Italiano, ieri battuti 4 a 1 dal Crotone in terra calabrese.