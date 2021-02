Fiorentina e Cagliari battute, lo Spezia ringrazia

La Spezia - Non solo la vittoria che sa di impresa contro la capolista Milan ma anche una domenica di risultati particolarmente positivi per Italiano e i suoi ragazzi: a guardare come sono andate le partite del pomeriggio, il 2-0 di ieri assume un significato che travalica la soddisfazione in sé. Già, perché se la Roma nel Lunch match dell'Olimpico, vince senza problemi sull'Udinese con un 3-0 che lascia poco all'immaginazione e blocca i friulani a quota 24, la stessa raggiunta ieri dagli aquilotti, ben più significativi sono i risultati del pomeriggio: la Sampdoria battendo la Fiorentina a Marassi inguaia la squadra di Prandelli, che venerdì riceverà proprio Maggiore e compagni nell'anticipo del prossimo turno: la Viola esce dal Luigi Ferraris sconfitta per 2-1 ma a ben guardare é un ko immeritato perché i gigliati giocano meglio ma mancano di fortuna e di "cattiveria" per fare propria la gara, punti dal solito Quagliarella al 13 esimo centro contro i toscani. Critiche per Prandelli che inizia tardi a fare le sostituzioni e Fiorentina che a 22, rimane appena sopra la linea di galleggiamento. A Cagliari invece l'Atalanta ringrazia Luis Muriel che al 90' sigla il gol vittoria che fa disperare Di Francesco. Un legno a testa prima del guizzo del colombiano poi un finale convulso con rigore concesso agli isolani e poi ritirato. Solo tre vittorie fino ad ora per i sardi che rimangono terz'ultimi a 15 punti, due in meno del Torino e 9 in meno dello Spezia.