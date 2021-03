Fiorentina: Prandelli si dimette a sorpresa. C'è il ritorno di Beppe Iachini

La Spezia - Si profila un clamoroso e inatteso ribaltone in casa Fiorentina. Cesare Prandelli avrebbe infatti dato le dimissioni da allenatore viola. Al suo posto è pronto per tornare Giuseppe Iachini che era stato esautorato dal ruolo nel corso di questo campionato dopo la partita d'andata contro il Parma. I segnali che qualcosa non andasse c'erano tutti ma mai si poteva immaginare una scelta di questo genere anche se Prandelli non è nuovo a prendere decisioni drastiche: aveva parlato di stanchezza dopo la partita di Benevento e non si era presentato in sala stampa nell'immediato amaro dopo gara dell'ultima sfida persa contro il Milan.