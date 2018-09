Finotto: “Ci manca un rigore, peccato la traversa”

La Spezia - Mattia Finotto, che nel primo tempo aveva sfiorato il vantaggio con la sua traversa, ha commentato come sia successo tutto molto in fretta nell’occasione del rigore mancato e dell’espulsione. “Abbiamo avuto po’ di sfortuna sulla traversa - dice amaramente l’attaccante - e sul calcio d’angolo, poi, per me c’era rigore a favore nostro. La maglia di Iori è stata tirata. Dopodiché c’è stata l’espulsione e hanno fatto un gol un po’ fortunato, poi in uno un meno non siamo riusciti a pareggiarla, nonostante qualche occasione l’abbiamo comunque avuta. Martedì possiamo subito ripartire col Benevento. Il gran caldo? C’era per tutti”.