Fine settimana esplosivo per la Dreaming Gymnastics

La Spezia - Ancora grandi soddisfazioni per il settore agonistico della Dreaming Gymnastics, questa volta direttamente da Taggia, location in cui nel weekend del 15 e 16 febbraio si è svolta la seconda e decisiva prova regionale Silver LD (FGI).

Tra le allieve seconda fascia vince il titolo di campionessa regionale Sophie Ricchetti (su un totale di 9 ginnaste partecipanti) alla sua primissima esperienza in questa categoria, rifacendosi così della sua sfortunata assenza alla prima prova a causa di una brutta influenza.

Tra le allieve terza fascia, grande rimonta per Sofia Di Novi che sfiora il podio con uno spettacolare quarto posto in classifica su un totale di ben 19 ginnaste, nonostante un pesante stop per infortunio, che l’ha costretta a fermarsi per quasi tre settimane a ridosso di questa importante prova.

Infine ottima prestazione per Giulia Cioli, che, tra le junior 2, conquista ancora una volta il terzo posto sul podio, confermando il risultato della prima gara di andata, mentre Gaia Santangiolo si piazza 11esima, su un totale di 17 partecipanti, senza riuscire a risalire la classifica rispetto la prima prova a causa di una perdita alla palla e una perdita al cerchio.

Fiere ed estremamente soddisfatte le tecniche accompagnatrici Samantha Marchi e Darya Bocharova, orgogliose delle proprie atlete che ancora una volta hanno dimostrato quanto il duro lavoro, il sacrificio e la dedizione ripaghino sempre. La Dreaming intanto non si ferma, ed è già pronta in vista della partecipazione al prossimo appuntamento federale Silver LA-LB-LC previsto per fine febbraio a Rapallo.