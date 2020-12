Finalmente si torna in vasca, Spezia nuoto Asd in gara a Genova

La Spezia - Dopo un lungo periodo di difficoltà legate alla pandemia, si sono svolte a porte chiuse, nel rispetto delle norme anti contagio, le prime gare di qualificazione regionale del campionato italiano assoluti nelle specialità 100 metri dorso, 50 metri stile, 50 metri farfalla, 50 metri rana e 200 metri stile libero per tutte le squadre provenienti da tutta la regione.

Presenti alle gare tra i partecipanti i giovani atleti dello Spezia Nuoto ASD. I ragazzi accompagnati dall'allenatore e presidente Gianluca Borrini hanno trascorso tre intense giornate di competizione e sano agonismo sportivo. Tra i partecipanti alla gara Andrea Franceschini, Cristopher Trabocco, Andrea Costa, Macera Nicole, Elisa Venditti, Giorgia Loner.

Dalle bocche dei giovani atleti spezzini, che con mille difficoltà hanno cercato di non mollare gli allenamenti, l'augurio di poter gareggiare in maniera più assidua e più serena nella speranza che questi momenti possono rimanere solo un brutto ricordo.