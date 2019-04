Finale di Coppa Liguria per il Volley Laghezza

La Spezia - Volley Laghezza Spezia al completo oggi giovedì 25 aprile per la finale di Coppa Liguria con l’ Admo Lavagna, alla palestra genovese di Via Cagliari alle ore 15.30: arbitrano Vincenzo Carbone e Stefano Centofanti. La squadra parte alle ore 10 dal “palasport” spezzino e pranza a Genova.

Coach Andrea Cecchi garantisce che non c’è stato rilassamento nei ranghi spezzini dopo la promozione matematica. Ora l’occasione anzi per aggiungere un ulteriore alloro a un campionato trionfale e non si scordi che chi vince questa Coppa va a quella delle Regioni.

Ironia della sorte, i biancoblu dovranno incontrare nuovamente l’ Admo un paio di giorni dopo, per la penultima giornata della Serie C ligure maschile, al Palamariotti (nel turno d’andata, a Lavagna, gli spezzini vinsero al tie-break ed è stata molto probabilmente il successo più sofferto in tutta la “cavalcata laghezziana” di sole vittorie…soltanto in casa del Colombo Genova, molto più di recente, capitan Moscarella e compagni sono stati costretti al quinto set).