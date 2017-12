Filippo De Col cento volte aquilotto, il trionfo dell´umiltà e del carattere

La Spezia - Mai una parola fuori posto, neanche quando sembrava che fosse quasi colpa sua se la squadra tutta non girava. Filippo De Col è uno degli emblemi dello Spezia operaio di quest'anno, una realtà che è cresciuta piano piano, un mattoncino alla volta, per diventare una delle dieci forze del campionato. Quella del terzino di Agordo di crescita è iniziata nel 2014 quando Guido Angelozzi lo acquistò dalla Virtus Entella dando in cambio Sansovini e Baldanzeddu. Segna il suo unico gol all'esordio contro il Lecce in Coppa Italia, poi si mette lì a fare il terzino ogni giorno meglio. Ingoia la preferenza che Bjelica accorda a Milos, passa qualche mese a Cesena in prestito e torna per riprendersi la maglia da titolare, rassicurato in estate da Fabio Gallo.

Ieri sera ha toccato le cento presenze con la maglia bianca, confermando di essere uno degli interpreti migliori di tutta la categoria nel suo ruolo anche di fronte a uno come Di Gaudio che ben figurava anche in serie A. E' qui da tante stagioni ma ha solo 24 anni compiuti da due mesi e un contratto prolungato fino al 2020. Piace in serie A, ma per cederlo lo Spezia si siede a parlare solo davanti alla proposta di una cifra importante. Se rimarrà qui a lungo ha invece un appuntamento con la fascia da capitano già scritto.