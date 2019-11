Figoli come Maggiore e Okereke: in gol a 18 anni

La Spezia - Da Renate e Melara, braccia alzate per il primo gol tra i professionisti di Matteo Figoli. Nel fine settimana di sosta della serie B arriva comunque una soddisfazione per la Spezia calcistica grazie al centrocampista di Ponzano, che con la maglia della Pianese entra ufficialmente nel tabellino dei marcatori del girone A della serie C. Alla quinta presenza, il pallone che non si dimentica gli piomba sul mancino schizzando sul terreno del "Città di Meda": stop a portarlo sul destro e diagonale fulminante nell'angolo. Ha segnato il ragazzo con la maglia 18 e diciotto sono anche i suoi anni per un altro mese.

Ennesimo bimbo con il sogno del calcio passato dal centro sportivo Ferdeghini-Intels che si affaccia al professionismo. In ottima posizione peraltro nella classifica dei goleador precoci di questi anni. A 18 anni e 11 mesi avevano segnato anche Giulio Maggiore (in serie B) e David Okereke (in Coppa Italia). Qualche settimana in meno aveva Simone Bastoni quando inchiodò la Carrarese con un sinistro fenomenale ai tempi in cui era in prestito al Siena. Il più rapido rimane Samuele Mulattieri, in rete a soli 17 anni e 6 mesi in serie B in quel di Pescara. Tre mesi dopo era già dell'Inter.



“E' stata una grande emozione il primo gol tra i professionisti - ha confessato ieri Figoli nel post partita - Seminara ha crossato la palla, io ho creduto che l'avversario potesse sbagliare e che mi potesse arrivare. Ho stoppato e ho incrociato subito rasoterra, con il campo bagnato è schizzata in porta. Il gol lo dedico ai miei che mi vengono sempre a vedere. Qui i più vecchi aiutano tanto noi giovani, sono contento della scelta”. Classe 2000 come Mulattieri, a cui è accomunato da altri due elementi. Il primo è che non sempre è stato titolare nelle giovanili dello Spezia, che ha continuato però a credere nella sua maturazione fino a portarlo al prestito tra i pro. Il secondo è che la famiglia ha sempre avuto fiducia nel club anche quando il ragazzo era meno utilizzato, senza pretendere nulla. Famiglia e Spezia Calcio, entrambi ripagati fino ad oggi.

Centrocampista di lavoro ma anche di visione di gioco, è stato schierato soprattutto come esterno in questi anni. Uno capace di coprire i buchi, di vedere prima dove la squadra rischia di farsi trovare impreparata e di dare un mano sempre. La sua è una intelligenza calcistica innata, così dice chi lo ha visto in questi lunghi anni di crescita anche fisica. Ha iniziato alla Sarzanese nei Pulcini, poi l'arrivo allo Spezia in età giovanissima. Il suo tecnico attuale, Marco Masi, se lo coccola: "Ha grandi qualità e mi aspetto cresca sempre di più”.