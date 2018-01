Fiato sospero per Gilardino. Gallo: “Nura? Non curiamo infortunati altrui”

La Spezia - “Nura è due anni che non gioca. Dovremo fare delle valutazioni se vorremo puntare su di lui. Non abbiamo né tempo, né voglia di curare ragazzi che non sono nostri. Non è detto che ci sarà un acquisto in quel ruolo d’altra parte”. Sul mercato Fabio Gallo ha le idee chiare. L’idea di riportare allo Spezia in prestito il nigeriano non sembra essere in questo momento in cima ai desideri rispetto a come poteva apparire qualche tempo fa. Ma il problema degli aquilotti ora è l’infortunio di Gilardino, che si è fermato a fine allenamento oggi. Si tratterebbe di un problema muscolare la cui entità rimane tutta da decifrare. “Gilardino deve passare dagli esami strumentali, ora nona avrebbe senso parlare di tempi di recupero. Possono essere due settimane come due mesi. Capiremo cosa ha solo la prossima settimana”.

--