Ferrer sulle orme di Piccini: "Voglio arrivare a grandi livelli"

La Spezia - Salvador 'Salva' Ferrer Canals ha scelto lo Spezia dopo aver detto “no grazie” al Real Madrid Castilla, squadra B dei merengues nella quale il terzino destro classe 1998 sarebbe stato uno dei tanti. Ma il giocatore, rinunciando a un contratto sicuramente più ricco, ha scelto una strada diversa che gli consentirà senza dubbio di avere più possibilità di ritagliarsi uno spazio importante e magari l'occasione di compiere il percorso inverso a quello di Cristiano Piccini, altro esterno destro affermatosi poi proprio in Spagna dopo un'ottima parentesi al Picco in B e al Livorno nella massima serie.

“Magari! Non mi dispiacerebbe seguire le sue orme – ha sottolineato nel corso della conferenza stampa odierna al Ferdeghini – lui nell'ultima stagione è esploso nella Liga e sarebbe bello arrivare ai suoi livelli”.



Arrivato dal Gimnàstic de Tarragona e seguito dal procuratore, l'ambizioso Salva – questo il nome scelto sulla maglia – è dunque pronto a giocarsi le sue carte in un campionato nuovo. “Cercavo una nuova sfida – ha detto – e ho colto al volo l'occasione che mi ha offerto lo Spezia. Sono un terzino destro ma posso giocare anche da centrale, il 4-3-3 è un modulo che in Spagna si utilizza molto e sono pronto a mettermi al sevizio di mister Italiano che mi è sembrato subito una persona molto appassionata di calcio che riesce a trasmettere questo spirito a tutta la squadra. Il gruppo? Sono qui da poco, ho condiviso solo un allenamento e una cena – ha sorriso – ma mi sembra unito e forte, si respira un'ottima atmosfera. Sono molto contento di essere qui e sono pronto a lottare per i play-off e grandi traguardi. Il numero 21? L'ho scelto – ha concluso – perché ci tengo molto, è il mio giorno di nascita e visto che era libero l'ho subito preso”.