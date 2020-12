La Spezia - Brutta notizia per lo Spezia alla vigilia della partita contro il Genoa. Il terzino spagnolo Ferrer rimane fuori dai convocati a causa di una botta ricevuta in allenamento. Era stata tenuto in panchina contro l'Inter proprio per preservarlo, ma dà appuntamento a tutti al 2021. Si candida dunque Sala a tornare titolare dopo che a San Siro è sceso in campo Vignali. Tra i convocati rientra Chabot dopo la squalifica e rientra anche Ramos dopo un lungo infortunio.