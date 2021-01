Ferrer, possibile recupero lampo per la sfida all'Hellas

La Spezia - A sorpresa, Salva Ferrer potrebbe figurare tra i convocati di mister Vincenzo Italiano per la sfida di domani con l'Hellas Verona, in programma alle 15.00 al Picco. Il terzino spagnolo classe 1998 infatti ha svolto gli ultimi allenamenti in gruppo e potrebbe recuperare a tempo record dopo l'infortunio muscolare del mese scorso. Comunque difficile, nel caso ce la faccia, vederlo in campo dal primo minuto. I convocati per la partita contro i gialloblù scaligeri sarà diramata soltanto domattina, dopo l'arrivo degli esiti dei tamponi Covid-19 effettuati stamani.