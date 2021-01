Ferrer out e Sala in lista di cessione: Vignali ha fatto un disastro

La Spezia - E adesso chi gioca a Roma sulla fascia destra di difesa? Vignali sarà squalificato per almeno una giornata dopo il fallaccio commesso su Murru al sesto minuto di Torino-Spezia. Fallo che ne ha decretato l'espulsione diretta (dopo revisione Var). Ferrer si è fermato due giorni fa per un problema fisico e il suo recupero è da valutare. Sala è in lista di cessione e non fa parte dei convocati da alcune settimane. In vista del doppio impegno dell'Olimpico di Roma problemi sicuri per Italiano in difesa.