Ferrer il più vicino al rientro, segue Verde, Galabinov a metà gennaio

La Spezia - Contro il Verona potrebbero non esserci novità tra i convocati. L'unico calciatore vicino al recupero, tra gli infortunati, è Salva Ferrer che sarà provato nei prossimi giorni. Lo Spezia si allenerà anche nei prossimi giorni in vista del ritorno del campionato dopo i brevi giorni di riposo. Non ci sarà dunque l'ex Verde, per cui si tenterà il recupero in vista di Napoli. Verso metà mese toccherà poi ai lungodegenti Galabinov e Zoet, alle prese con i rispettivi problemi muscolari. In mezzo si spera nel recupero di Leo Sena, apparso brevemente in autunno e poi usciti nuovamente dai radar.