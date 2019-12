Ferrer: "Ora mi sento uno 'di famiglia', abbiamo grandi potenzialità"

La Spezia - Dopo il passaggio dalla seconda divisione spagnola a quella italiana e l'inevitabile percorso di ambientamento, il catalano Salva Ferrer si è conquistato una maglia da titolare contribuendo con le proprie prestazioni al convincente finale di andata dello Spezia di Italiano.

"L'inizio è stato difficile - ha raccontato stamani in un ottimo italiano nella conferenza stampa al Ferdeghini - era la prima volta lontano da casa e dalla mia famiglia e in un calcio nuovo. Prima di partire però ho tranquillizzato tutti perché ero sicuro che il mio momento sarebbe arrivato".



Anche l'allenatore ha sottolineato la sua crescita, cosa è cambiato rispetto ai suoi primi mesi qui?

"Tecnicamente sono sempre lo stesso ma la mentalità è diversa. Ora sono tranquillo e sereno, mi sento uno idella famigliai. Ho sfruttato ogni opportunità e ho sempre lavorato per migliorare. Tutti mi sono stati vicini, dai compagni che mi hanno sempre aiutato al mister che ha sempre cercato di tirare fuori il meglio da me, fino ad Angelozzi che mi ha sempre detto di stare sereno e abituarmi alla nuova realtà".



In questi mesi ha avuto anche modo di conoscere meglio la città e i tifosi.

"Si, anche ieri sera alla cena della curva ho parlato a lungo con loro, mi hanno chiesto molte cose e mi ha fatto piacere, ho sentito e capito la loro passione. È bello aver avuto modo di vedere chi c'è sugli spalti dello stadio. In città si vive bene, non è troppo grande e caotica".



In campo invece cosa è cambiato? Che rapporto c'è con l'allenatore?

"Qui si cura di più la preparazione fisica e tatticamente si lavora meglio. In Spagna anche nel mio ruolo c'è più libertà mentre in Italia c'è maggior organizzazione. Il mister mi spinge molto, soprattutto quando gioco dalla parte della panchina, lui vive molto la partita e si arrabbia quando sbagli. Per me questa è una cosa positiva perché ho bisogno di capire quando faccio un errore per poi lavorare e migliorare".



Le ambizioni per il futuro invece sono cambiate?

"Penso al presente e voglio contribuire a portare lo Spezia più in alto possibile. Siamo un gruppo giovane e abbiamo le potenzialità per andare in Serie A, dobbiamo continuare a lavorare così pensando a questo obiettivo. La massima serie, in Spagna o in Italia, è il sogno di tutti e con lo Spezia sarebbe bello. Se due anni fa mi avessero detto che sarei arrivato qui non ci avrei creduto".



Dopo il pareggio di Venezia vi aspetta la Cremonese, che partita sarà?

"Conosco il calcio italiano "da cinque minuti" ma ho capito che ogni squadra può metterti in difficoltà, anche se ha meno punti in classifica. A Venezia abbiamo un po' abbassato il ritmo ma ci siamo difesi bene rimanendo solidi e compatti. La Cremonese è una rivale diretta e sarà importante vincere. In queste ultime nove partite, Pisa a parte, si è visto un cambiamento, dopo un inizio difficile abbiamo fatto grandi cose. Fin dal primo giorno il mister ci ha detto che il Picco sarebbe dovuto essere il nostro fortino e proprio in casa ultimamente c'è stato un cambio di passo"



La classifica però resta corta.

"C'è molto equilibrio, settimana dopo settimana siamo un po' più lontani dalle zone basse e sono sicuro che se continueremo a lavorare così da qui alla fine saremo molto più vicini alle zone belle della classifica".