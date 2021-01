Felugo torna nel cda, sarà il supervisore del mercato

La Spezia - Maurizio Felugo torna ad occuparsi dello Spezia Calcio. L’ex olimpionico di pallanuoto, uomo di fiducia di Gabriele Volpi per quanto riguarda le attività sportive del gruppo, avrà un posto nel consiglio d’amministrazione del club a partire da oggi al posto del dottor Giancarlo Coari.

“Felugo avrà la responsabilità ultima della pianificazione della compravendita dei calciatori e del consolidamento delle strategie che hanno permesso al Club di raggiungere una storica promozione in massima serie, proseguendo con attenzione nella gestione virtuosa che ha consentito allo Spezia Calcio di chiudere in attivo il bilancio 2019.

La società Spezia Calcio srl ritiene fondamentale e imprescindibile proseguire lungo la strada del rispetto della filosofia del Gruppo, che ha sempre garantito il rigoroso mantenimento degli impegni assunti e messo tutti i collaboratori delle aree tecniche e amministrative nelle condizioni di operare nel modo migliore possibile”, fa sapere la società con una nota.

Attualmente presidente dell’Arzachena Academy e già consigliere della Lega di serie B, viene definito “migliore garanzia possibile del rispetto della filosofia gestionale della Proprietà, principio non negoziabile e fiore all’occhiello a livello mondiale”. Il suo ingresso in periodo di calciomercato invernale appare un chiaro segnale che la salvezza in serie A sarà ricercata senza prevedere stravolgimenti nel monte ingaggi.