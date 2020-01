Federico torna grande, Capradossi è il ministro della difesa

La Spezia - Scuffet 6.5 - Sfiora il penalty calciato da Iori, poi ci mette il piede sinistro sul colpo di testa da due passi di D’Urso. Chiamato spessissimo in causa di piede.



Ferrer 6.5 - Molte azioni ripartono da lui, sempre pronto a farsi trovare libero per il primo passaggio. Segno che ha già la fiducia dei compagni. A volte la voglia di giocarla sempre lo tradisce.



Erlic 6.5 - Troppa sicurezza lo frega e così su quel tackle Diaw lo anticipa e si fa fare fallo. Però è la stessa sicurezza che gli permette di dominare su tutti i palloni alti e non solo.



Capradossi 7 - Sempre più ministro della difesa con portafoglio. La capacità di essere sempre al posto giusto nel momento giusto è da categoria superiore.



Marchizza 7 - Implacabile su Diaw che ama allargarsi a sinistra prova a rientrare nel campo da lì. Mai veramente in sofferenza, nel finale lo trovi a portare la palla oltre il centrocampo per sopperire alla stanchezza di chi gli sta davanti.



Maggiore 6.5 - Tutto il suo genio nel suggerimento che aziona il primo gol, per un’ora dispensa belle giocate. Poi le energie calano e gli errori aumentano, ma ha la forza di presentarsi davanti a Paleari che si salva come può.



Bartolomei 6.5 - Si arrabbia con Gyasi quando questi lo ignora nella sovrapposizione. Reminiscenza della posizione di mezzala lasciata per quella di diga difensiva. Difficile toglierlo da lì in mezzo visto il rendimento costante.



Mastinu 5.5 - Partita buona dal punto di vista dell’intensità e della combattività, meno sotto l’aspetto del gioco. Prova il gioco di prima lungo la fascia, ma è marcato stretto e si sconta spesso contro un muro (dal 23’st Acampora 5.5 - Non proprio l’ingresso di uno che vuole spaccare il mondo)



Ricci F. 7 - Due palle in area da serie A in un quarto d’ora, poi quel tiro all’incrocio che tira fuori il meglio di Paleari, i cambi di gioco per Gyasi a ripetizione. A questo si unisce una grande disponibilità nel tornare e ne viene fuori una grande prestazione.



Gudjohnsen 5 - Appannato sotto porta ma anche nelle sue specialità come la spizzata di testa. Detto in maniera un po’ brutale: oggi non ne tiene una. Suo il primo cambio (dal 17’st Nzola 6 - Un assaggino delle sue qualità fisiche e poco più)



Gyasi 6.5 - Si è sbloccato anche mentalmente e lo dimostra subito insaccando solo solo. Per la verità già tre minuti prima si era proposto a Gudj in quella posizione, che gli calza a pennello. (dal 39’st Ragusa sv)





All. Vincenzo Italiano 7 - Rispolvera Federico Ricci, conferma Gyasi sulla fascia e il centrocampo con Bartolomei davanti alla difesa dove agisce Marchizza da terzino sinistro. Gioco da stropicciarsi gli occhi nei primi venti minuti, quando lo Spezia poteva trovarsi in vantaggio anche di tre gol. Il Cittadella è una grande squadra eppure serve un episodio per segnare a questo Spezia. Con i cambi prova a metter forza fisica e freschezza sulla fascia sinistra, ma la trovata funziona solo parzialmente.