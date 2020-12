Federico Ricci manda messaggi d'amore allo Spezia

La Spezia - A fine agosto era tutto fatto: Federico Ricci a titolo definitivo allo Spezia dal Sassuolo, con percentuale di prossima rivendita a favore degli emiliani. Poi l'addio di Guido Angelozzi ha cambiato le carte in tavola, il 26enne è tornato alla base e ci è rimasto. Pochissimo spazio per lui nel girone d'andata (anche a causa della positività al Covid), il gemello d'attacco ha giocato una manciata di minuti proprio contro lo Spezia. Il calciatore non ha mai nascosto il desiderio di tornare, ritrovare la piazza con cui ha conquistato la sua seconda promozione in carriera e ovviamente anche il fratello. Meluso dovrà sfoltire prima di tutto per liberare una lista piena, poi saranno fatti tutti i ragionamenti del caso.