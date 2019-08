Federico Ricci: "Nella ripresa siamo saliti"

La Spezia - Una palla maledetta che non è voluta entrare non inficia la prestazione globale degli aquilotti in quel di Sassuolo. La pensa così uno dei protagonisti, quel Federico Ricci che ci ha provato più volte: "E' stata una bella partita, nella ripresa abbiamo messo sotto i nostri avversari ed avremmo meritato decisamente di più: usciamo ma con più fiducia di prima. Nel primo tempo forse un po' troppa frenesia in fase di possesso, nella ripresa siamo saliti in cattedra e credo che contro questo Sassuolo non sarà facile per nessuno. Il mister? E' un martello, ci ha spronato a tirar fuori le nostre capacità e dopo l'intervallo ci siamo riusciti. Personalmente sono in condizione, mi sento bene ed il fatto di essere cresciuto nella ripresa, come d'altronde i miei compagni, è un ottimo segnale in vista della prima di campionato contro il Cittadella".