La Spezia - Nei prossimi giorni M'Bala Nzola proverà ad intensificare il lavoro atletico in campo. Ovvero, non più solo esercizi sul posto ma anche qualche passo di corsa. L'attaccante francese rimane il più lontano dal rientro, sicuramente anticipato da Piccoli e Ferrer che dovrebbero rivedersi in campo già dopo metà febbraio. Buone notizie da Mattiello, che oggi ha lavorato con il compagni saltando solo le partitelle finali. Per lui il rientro tra i convocati si avvicina sempre più.