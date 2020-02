Fede Ricci: "Quando sono arrivato a Spezia speravo di vivere una giornata così"

La Spezia - "Facciamo a gara con questi rigori, ad entrambe piacve tirarli. Spesso tocca a lui, stavolta gli ho chiesto io di batterlo e ha fatto bene a lasciarmelo. Abbiamo trovato la squadratura, un tipo di gioco che contempla tanto non possesso. Troviamo gol con continuità e ci divertiamo. La classifica? Non ne parliamo, siamo carichi e in fiducia ma pensiamo gara per gara. E' la prima volta che segniamo con la stessa maglia in campionato, quando sono arrivato a Spezia speravo di vivere una giornata così. E poi c'erano mamma e papà allo stadio. Però c'è poco tempo per esultare, martedì sera siamo di nuovo in campo"