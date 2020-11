La Spezia - "Mi chiamo Diego in onore di Maradona". L'attaccante aquilotto Diego Farias racconta a Sky Sport questo dettaglio biografico nel giorno in cui sui campi di calcio italiani si celebra la figura del grande campione argentino. Per Farias è anche un ritorno nello stadio di Cagliari, dove ha giocato per tanti anni. E' arrivato in aquilotto proprio in prestito dai sardi.