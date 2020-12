Farias è un fantasma, Maggiore la sente troppo, Gyasi ancora un assist

La Spezia - Provedel 6 - Il tiro di destro non è angolato, ma lui lo vede all’ultimo. Intuisce il rigore, ma è troppo angolato per prenderlo. Tanti palloni giocati con i piedi.



Vignali 5,5 - E’ rientrato in gioco bene a San Siro e oggi continua nel primo tempo. Quando si va sotto anche lui inizia a perdere la lucidità.



Erlic 5,5 - Gioca con la spada di Damocle dell’ammonizione e si vede. Nel momento di maggiore pressione va in difficoltà e rischia di fare danni.



Chabot 5,5 - Deve trattenere l’intervento che avrebbe interrotto l’azione del pareggio, peraltro partita da un suo errore in uscita. E’ perché è già ammonito ed è per questo che Italiano è costretto a richiamarlo alla fine del primo tempo (dal 1’st Terzi 5 - Purtroppo protagonista in negativo nell’azione del rigore, sia in fase di impostazione che nel successivo inevitabile fallo)



Marchizza 5,5 - Si lavora male su quella fascia, tanti palloni che tornano indietro e pochi cross. Non è colpa sua, ma certo ne risente la sua prestazione.



Estevez 6,5 - Paziente con il pallone, vigoroso nel contrasto. Aziona il movimento del vantaggio e porta tanti palloni in avanti (dal 30’st Bartolomei 6 - Uno dei pochi tiri della ripresa porta la sua firma)



Ricci 6 - Solito grandissimo lavoro di polmoni oltre che di piedi, ma il Genoa è tutto dietro e inventare qualcosa di illuminante è impresa improba (dal 39’st Piccoli SV)



Maggiore 5 - Stenta ad entrare in partita, prova a scrollarsi con un tiro dalla distanza ma continua a sbagliare anche cose molto facili per lui (dal 30’st Deiola 5 - Sbaglia quasi tutto quello che può sbagliare nei pochi minuti che gli toccano)



Gyasi 6,5 - Si conferma l’assistman più ispirato della squadra. E non è poco in una squadra che sulle ali in questo momento ha grandi difficoltà.



Nzola 6 - Sempre al punto giusto quando serve in area piccola, il suo settimo gol è illusorio. Poi deve scendere fino a centrocampo per trovare altri palloni



Farias 5 - E’ l’uomo d’esperienza dell’undici iniziale, ma non si vede affatto. Qualcosina fa quando entra nel campo, ma davvero troppo poco (dal 16’st Mastinu 5 - Tocca pochi palloni e mai puntando l’avversario)





All. Vincenzo Italiano 5 - Una squadra giovane e propositiva, la sua, contro un gruppo di esperienza e pronto a giocare sull’errore, il Genoa. Il doppio cartellino giallo ai due centrali di difesa è un handicap non da poco visto che a loro si chiede si affrontare spesso l’uno contro uno. Così sceglie subito Terzi nella ripresa e la qualità del gioco ne guadagna subito. Il problema è che il suo gioco mette sempre in condizioni i difensori di sbagliare senza che ci sia modo di recuperare. E anche oggi questo succede puntualmente. Gli tocca trovare un modo per ripensare uno Spezia senza entusiasmo, che questa serata cancella definitivamente.