Fantastico Tommaso Pobega: doppietta che trascina gli Azzurrini

La Spezia - Che periodo per Tommaso Pobega! Il giocatore dello Spezia segna una doppietta importantissima per l'Italia under 21 in Islanda e consegna agli Azzurrini la quasi certezza di partecipare alla seconda fase dell'Europeo. Partita non facile quella di Reykjavik contro Gudjohnsen e compagni, anche in virtù del clima freddo e del vento forte. Vantaggio ospite al 35esimo vanificato da Willumsson a metà del secondo tempo. Il mancino di proprietà Milan trova però a due minuti dalla fine un gol spettacolare con il mancino dalla distanza e fissa il punteggio sull'1-2.

"Era la prima partita che giocavo dall'inizio e ci tenevo a fare bene - dice il talento ai microfoni della Rai -. Non me l'aspettavo, ma ci speravo in una giornata così. E' stata una partita difficile, la squadra ha fatto un grandissimo lavoro. Sto vivendo un buon momento, mi sento bene mentalmente e fisicamente. Essere sempre positivi, anche nelle difficoltà aiuta molto".