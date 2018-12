Falletti: "Al Picco per vincere. Lì non ho mai segnato chissà che..."

La Spezia - "Stellone ha portatao fiducia alla squadra, ci chiede di stare sempre sul pezzo e di entrare in campo per vincere la partita. Questo è stato importante per noi, in un campionato in cui Pescara, Benevento e Verona lotterano fino alla fine. Noi dobbiamo fare più punti possibili anche per staccarli". Così Cesar Falletti, fantasista del Palermo che domenica arriva alla Spezia con la voglia di dare la zampata finale nella corsa al titolo di campione d'inverno. "Lo Spezia è molto forte in casa, il campo è stretto e lì è sempre una battaglia. Andiamo al Picco per vincere, pensiamo solo a fare la nostra partita. Io non ci ho neanche mai segnato, spero innanzitutto di giocare visto che c'è tanta concorrenza".