Fabrizio De Poli sarà l'Angelozzi dell'Arzachena Costa Smeralda

La Spezia - L'Arzachena Costa Smeralda ha scelto il proprio direttore sportivo. Sarà Fabrizio De Poli, 61 anni, uomo mercato di grandissima esperienza tra i Dilettanti con un passato in città importanti come Padova, Cittadella e Taranto. Solo tre mesi fa aveva preso in mano il progetto tecnico della Luparense, lasciata poi all'improvviso proprio per accasarsi ai galluresi. “Una scelta di vita. Di fronte ad una tale motivazione non ce la siamo sentita, come società, di frapporre ostacoli all’amico Fabrizio nella sua scelta di vita. Lo ringrazio del lavoro svolto e gli auguro le migliori fortune sportive", ha fatto sapere il presidente Zarattini tramite il sito ufficiale.

“Ringrazio il Presidente Zarattini della possibilità offertami – dice Fabrizio De Poli – ma mi sono trovato di fronte ad una irrinunciabile opportunità di vita e professionale che era impossibile rifiutare. Sono grato alla società e sono sicuro che l’impianto di squadra costruito sia valido e pronto ad affrontare il campionato di Serie D“. De Poli ha costruito il Padova della rinascita dopo il fallimento, sarà lui a dare corpo alle ambizioni dell'Arzachena in merito al quale Gabriele Volpi è stato chiaro in sede di presentazione: "Quando presi lo Spezia, dopo il fallimento, nel 2008 dissi che in tre anni saremmo tornati in C1 e invece in cinque siamo arrivati in B: mi piacerebbe che Arzachena seguisse lo stesso percorso".