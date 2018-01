Fabio Gallo opta per un giorno di riposo in mezzo alla settimana

Lunedì torna il derby di Chiavari dove lo Spezia ha sempre fatto fatica.

La Spezia - Quarta seduta di lavoro per mister Gallo e i suoi ragazzi che proseguono a Follo nella preparazione in vista dell'impegno di lunedì sera contro la Virtus Entella. Sotto un cielo grigio e carico di pioggia, questa mattina i bianchi sono stati impegnati in un riscaldamento tecnico, seguito da lavoro prettamente tattico a tutto campo, partita a ranghi misti su campo ridotto e, a chiudere, lavoro atletico ad alta intensità.

Rientrati regolarmente in gruppo, oltre a Luigi Giorgi, anche Claudio Terzi e Matteo Pessina, lavoro conservativo dedicato per Giulio Maggiore, Giuseppe Mastinu e Raffaele Palladino, fisioterapia e palestra per Najib Ammarì (lesione regione flessoria) e Alberto Gilardino (lesione gemello destro); aggregati i giovani Primavera Benedetti, Corbo, Desjardin, Giuliani, Mulattieri e Suleiman.



Domani la squadra potrà godere di un giorno di riposo; appuntamento a venerdì per una seduta di lavoro che verrà svolta a porte chiuse.