Fabio Ceravolo da solo è costato quanto tutto lo Spezia. E non gioca

La Spezia - In attesa di festeggiare il primo successo in serie A, c'è una partita che il Benevento ha vinto a mani basse. E' quella del mercato, grazie all'operazione con cui ha ceduto Fabio Ceravolo al Parma. A fine anno gli emiliani avranno versato 3 milioni di euro ai campani quando scatterà l'obbligo di riscatto dell'attaccante. E' quello il solo prezzo del cartellino del trentenne, perché poi il centravanti percepirà, secondo i quotidiani d'oltrecisa, mezzo milione di euro netti a stagione per tre anni.

Un'operazione dalle cifre fuori categoria quella che si è potuta permettere il diesse Daniele Faggiano. Tanto più che Ceravolo per adesso ha giocato solo 53 minuti in campionato, arrivando in precarie condizioni fisiche in Emilia. Una beffa e un vero e proprio bagno di sangue finanziario. Il solo prezzo del cartellino è per adesso costato 56mila euro al minuto. Un'operazione da circa 6 milioni di euro, una cifra non distante dal monte ingaggi totale dello Spezia che in classifica segue a tre punti di distanza.