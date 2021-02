Fabio Capello: "Quest'anno non ho visto nessuno giocare bene come lo Spezia"

La Spezia - Fra i tantissimi complimenti ricevuti da Italiano e i suoi ragazzi dopo la grande vittoria col Milan, i più significativi sono stati probabilmente quelli arrivati in serata da Fabio Capello, indiscusso maestro di calcio italiano e internazionale.

Ospite nello studio di Fabio Caressa a "Sky calcio club", l'ex allenatore friulano ha sottolineato: "Quest'anno credo di non aver visto una squadra giocare così bene come lo Spezia. Mi ha impressionato la qualità dei giocatori - ha aggiunto - pur pressati, le poche volte che il Milan ha cercato di rubare palla, nelle difficoltà venivano sempre fuori con un palleggio e una qualità difficili da vedere fino a questo momento. Mi è piaciuta molto - ha rimarcato Capello - anche la cosa che pur essendo andati in vantaggio hanno continuato a giocare, pressando e andando in avanti. Ogni qualvolta il Milan aveva il pallone, c'era sempre un giocatore che andava avanti a pressare, anche quando Theo Hernandez, che è il pericolo numero uno sulla sinistra, veniva in avanti loro lo attaccavano mettendolo in difficoltà. Ho visto giocatori con gran condizione fisica, velocità e qualità, ma i movimenti, chiaramente preparati da Italiano si sono visti. Ripeto - ha concluso - hanno fatto una partita fantastica, da fare vedere, perché giocare in questa maniera non è facile da vedere nel campionato italiano".

Complimenti ai quali si sono aggiunti anche quelli del conduttore e degli ospiti Sandro Piccinini, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis.