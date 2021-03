FIDUCIA A PICCOLI, L'EX FARIAS NELL'UNDICI DI PARTENZA

La Spezia - SPEZIA-CAGLIARI



SPEZIA (4-3-3)

Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. A disp. Rafael, Acampora, Agoume, Nzola, Terzi, Bastoni, Chabot, Verde, Dell'Orco, Vignali, Agudelo, Leo Sena. All. Italiano



CAGLIARI (3-5-2)

Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. A disp. Aresti, Vicario, Tripaldeli, Simeone, Deiola, Calabresi, Asamoah, Pereiro Lopez, Zappa, Cerri, Walukiewicz, Carboni. All. Semplici



Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia

Assistenti: Stefano Del Giovane di Albiano Laziale

Iv Uomo: Francesco Fiore di Barletta

Var: Paolo Valeri di Roma 2; Filippo Valeriani di Ravenna



PRE-PARTITA

17.25 - Dopo quasi due mesi di assenza torna titolare Tommaso Pobega: è lui la novità nell'undici iniziale insieme a Piccoli e all'ex Farias. Semplici conferma il 3-5-2 e recupera in avanti Pavoletti, di ritorno dalla squalifica insieme a Lykogiannis. "Get Ready for the Show": così Amanda Platek su Instagram fa l'in bocca al lupo alla squadra, nel frattempo giunta sul terreno di gioco per le operazioni di riscaldamento. Celebrazioni di giornata per Matteo Ricci, appena convocato in Nazionale che racconta le sue emozioni nel pre-partita di Sku: "Stanotte non ho dormito tanto, ma quando mi ha chiamato la società ieri ero emozionato. Non ci credevo, sono rimasto incredulo, un’emozione unica. È la mia rivincita? Non rimpiango niente del mio percorso, mi è servito tutto, quindi cerco di godermi ogni momento e dare il massimo".



17.35 - Diego Farias contro il suo passato: cinque anni importanti in maglia rossoblu con 138 presenze e 33 reti: curioso che nonostante l'attaccante di Sorocaba sia ancora di proprietà del club sardo, da tre anni giochi altrove: prima di vestire la maglia bianca era infatti approdato all'Empoli e al Lecce. Leonardo Semplici conferma il 3-5-2 e recupera in avanti Pavoletti, di ritorno dalla squalifica insieme a Lykogiannis. L'attaccante è il partner di Joao Pedro. In difesa tocca a Klavan con Rugani e Godin. Sole ma anche vento: è una giornata ideale per giocare al calcio.