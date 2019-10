FAVOLE DALL'ADRIATICO, E' GUDJOHNSEN IL CANTASTORIE

La Spezia - PESCARA-SPEZIA 1-2

Marcatore: 22'pt Machin; 23'st Bartolomei, 25'st Gudjohnsen



PESCARA (3-5-2)

Kastrati; Campagnaro (32'st Borrelli), Scognamiglio, Drudi; Zappa, Busellato (15'st Ingelsson), Machin, Memushaj (31'st Palmiero), Masciangelo; Brunori, Galano. A disp. Farelli, Del Grosso, Bruno, Cisco, Ciofani, Bettella, Maniero, Palmiero, Vitturini, Di Grazia, Borrelli. All. Luciano Zauri.



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Vignali, Capradossi, Terzi, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Mora; F. Ricci (40'st Erlic), Gyasi (15'st Gudjohnsen), Bidaoui (31'st Delano). A disp. Krapikas, Desjardins, Delano, Mastinu,, Bastoni, Ferrer, Maggiore, Benedetti, Erlic, Ragusa. All. Vincenzo Italiano.



Arbitro: Massimi (Termoli)

Assisenti: Cipressa (Lecce) e Berti (Prato)

Quarto Uomo: De Santis (Lecce)

Ammoniti: Vignali, Drudi, Memushaj, Mora, Machin, Brunori, Gudjohnsen

Recupero: 0'(pt), 5'(st)



PRE-PARTITA.

14.35 - Luciano Zauri recupera Palmiero ma preferisce portarlo in panchina, scegliendo una mediana d'esperienza con Busellato-Memushaj-Machin. Per la difesa aquilotta, la “groviera” della B con 13 reti (come Livorno e Juve Stabia) sarà un pomeriggio di grande lavoro al cospetto della coppia Galano-Brunori davanti. Italiano preferisce Bidaoui a Ragusa per completare il tridente mentre in porta tocca a Scuffet Con l'assenza di Marchizza, c'è Terzi titolare al centro della difesa. Mastinu in panchina, a sette mesi dall'infortunio patito proprio in questo stadio.



14.44 - Spezia senza gol esterni in match ufficiali da 208’: ultima rete ligure firmata Mora al 62’ del match vinto 3-0 a Cittadella il 24 agosto scorso; poi si contano i residui 28’ del “Tombolato” e le trasferte a casa di Pordenone (0-1) ed Ascoli (0-3). Una cinquantina i tifosi aquilotti al seguito, malgrado l'andamento della squadra, non hanno voluto lasciare sola la squadra, che si presenta sul terreno di gioco in completo nero.



PRIMO TEMPO.

Tocca provare a prendere punti laddove non è mai stato un gioco da ragazzi, anzi. Tocca farlo ancora una volta senza Andrej Galabinov, ancora malinconicamente ai box, e con un trio d'attacco adattato all'abbisogna. Circostanze che, in un contesto fortemente negativo, sono le più severe possibili per un gruppo che ha, certamente, raccolto meno di quello che ha creato. Ecco perché, banalità, servirebbe provare a "rubacchiare" qualcosa in un pomeriggio con altre premesse, giusto per dare sferzata anche alla sfiga, che, differentemente dalla cieca fortuna, ci... vede benissimo. Non è che il Pescara sia partito poi così alla grande ma i 10 punti finora conquistano paiono un'infinità per chi è ridotto ai bassifondi. E soprattutto prima della sosta la squadra di Zauri è riuscita a prendersi tre punti in trasferta, per giunta nel derby con l'Ascoli: adranalina pura. Inizio di gara molto tattico, squadre corte e tecnici sull'orlo dell'area tecnica, a dispensare consigli di piazzamento. Italiano, da subito, vuole ampiezza: chiede con insistenza a Bidaoui e Federico Ricci di stare larghi, obbligando così Zappa e Masciangelo a seguirli un po' di più. Il Pescara gioca con la ragione, con giropalla e cross al centro, lo Spezia replica a viso aperto, accelerando il più possibile e tentando così di sorprendere il pacchetto difensivo di casa: all'8' su una mezza ripartenza ben orchestrata, la conclusione dal limite di Matteo Ricci termina alta sopra la trasversale di Kastrati.



Un tiro, un gol: questa è la maledizione dei perdenti.

Nel contesto di un noioso equilibrio sostanziale, lo Spezia sembra appena più guizzante dell'avversario e non è peraltro una novità l'atteggiamento volitivo della squadra di Italiano. Mora discute e combatte in mezzo al campo, Bidaoui e Ricci tentano l'uno contro uno ma Campagnaro e Drudi presidiano molto bene le zolle di competenze: potenzialmente sugli esterni lo Spezia può trovare quella superiorità numerica che ti manda in porta ma serve un cambio di passo. Quel cambio di passo che troverà invece d'improvviso il pescarese Machin: al 22' il centrocampista della Guinea Equatoriale trova una prateria centrale, nessuno pensa a chiuderlo e lui scarica un destro a fil di palo, imparabile per Scuffet. Tutto così improvviso e così facile, tanto da far prelevare un immediato sentimento di disperazione, che è poi la disperazione dei perdenti. Il gol non a caso ha l'effetto di un tranquillante e diagnostica tutta la fragilità di questo Spezia che si salva poco dopo dal secondo capitombolo del pomeriggio con la pezza di capitan Terzi ad allontanare un rasoterra di Masciangelo. Italiano smette di infondere coraggio ai suoi ma solo per qualche minuto: si riprende subito, capendo che così è come inginocchiarsi al destino prima del tempo.



Spezia emblema della fragilità. Possesso sì ma nemmeno un tiro in porta.

Il Pescara ha un nome altisonante ma non è certo una squadra impenetrabile. E mentre Vignali battezza per primo il libretto dei cattivi dell'arbitro Massimi per una cinturata a Masciangelo, dall'altra Ramos è l'emblema del timore: non si azzarda mai a fare quella benedetta fascia, permettendo al suo dirimpettaio Zappa di prendersi tranquillamente una trentina di metri di campo. Non ci siamo nemmeno oggi. Sull'asse Masciangelo-Busellato al 39' il Pescara confeziona una vera palla gol che legittima il risultato favorevole: la conclusione del centrocampista si impenna sopra la traversa, risparmiando Scuffet ma poteva già essere la firma dei titoli di coda. Davanti è l'ennesimo pianto: Bidaoui e Federico Ricci giocano in totale autonomia, Gyasi, ci ripetiamo, non può fare l'attaccante centrale, perché sparisce da subito dai radar, braccato dagli esperti centrali difensivi che lo tengono lontano dall'area con le spalle alla porta.



SECONDO TEMPO

Per cambiare la narrazione bisognerebbe pareggiarla questa partita, ma con un Bidaoui che è l'unico a lampeggiare, andare in porta è una chimera. Kastrati non ha dovuto fare una sola parata nei primi 45' e la solita fitta ragnatela di passaggio imposta da Italiano non può bastare alla cinquantina di indomabili presenti nel settore ospiti dell'Adriatico. Una pressione relativa per raddrizzarla c'è ma se viene a mancare anche il gioco senza palla, ogni tentativo è scontato e facile da leggere: nessuno sulle fasce salta l'uomo e non si possono cercare certezze al centro dove il Pescara, anche per caratteristiche, ha buon gioco. C'è di più: l'abulico Gyasi zoppica vistosamente e alla fine è costretto a chiedere il cambio per un colpo alla schiena. Sono passati soltanto 14' e questa volta, almeno questa volta, tocca all'islandese Sveinn Aron Gudjohnsen, l'unica vera punta centrale di ruolo, oltre Galabinov. La promettente conclusione di Federico Ricci dal limite incoccia il corpo di un difensore prima della sostituzione predetta. Il Pescara inizia a perdere secondi, anche per frustrare i desideri dei ragazzi di Italiano che hanno alzato il baricentro per provare a spaccare il muro del Delfino. E' emblematico ciò che accade al 21', esplicativo della cifra mentale di questa squadra che non a caso è la più corretta del torneo con sole dieci ammonizioni subite in 7 giornate, un primato condiviso con Benevento ed Empoli. Drudi entra a kamikaze su Mora, il secondo giallo lo manderebbe fuori dalla partita ma nessun giocatore dello Spezia in campo va pefr tuonarlo all'arbitro.



Dalle stalle alle stelle in 120'', Gudjohnsen cambia la storia. Sua e di Italiano.

Gyasi zoppica, chiede il cambio forse per un colpo alla schiena che lo condiziona da alcuni minuti, così Italiano dà una chance all'islandese Gudjohnsen che tenterà di fare la punta centrale, sfruttando il suo fisico. Fin qui ve l'abbiamo raccontata così, quello che succede dopo fa parte della magia ancestrale di questo sport che è un gioco strano e lo dimostra con puntualità nei minuti immediatamente successivi: il minuto della svolta è il 24', la fascia, quasi mai consumata fino a quell'istante, è la sinistra, da dove lo Spezia riesce ad uscire in piedi una buona volta, servendo la palla al centro per il neoentrato attaccante che impatta malamente sulla sfera, finendo però per servire sul piatto d'argento una palla magica che sa di medica, perché Bartolomei con il piattone la deposita in porta. Palo, gol e corsa all'impazzata sotto il settore perché, dopo 208' senza soddisfazioni, quella non è una rete, ma una liberazione dal male. Magari non da tutti i mali ma per il divino c'è tempo. Un tempo ridottissimo in verità. Perchè tra il pari dell'ex Cittadella, uno dei migliori nel momento peggiore della partita, e il pazzo raddoppio aquilotto c'è una luce di poco più di 100 secondi. Il destino dice che doveva arrivare quella benedetta chance e Gudjohnsen, viso d'angelo e un sorriso puro da cartoon, decide di sfruttarla come meglio non poteva sognare: il suo colpo di testa da calcio d'angolo è perfezione, perchè l'islandese sale in cielo e surclassa il difensore. Un gol che emoziona anche noi perché adesso quel ragazzo deve diventare uomo in fretta e dare una mano a questa squadra, desiderosa di togliersi da quella polvere dov'è finita per colpe e sfighe, in varia misura: potrebbe farlo di nuovo al 30' se il vecchio Campagnaro non ci piazzasse la classica pezza salva-risultato su una ripartenza, la prima vera ripartenza della partita.



Massimi fischia un presunto fallo di mano sul 2-2 di Brunori. E Ingelsson grazia Scuffet.

Nessuno può anche solo pensare ad un Pescara arreso al destino di 120'' da film dell'orrore ed infatti gli abruzzesi mettono sul terreno del gioco tutta la spinta che hanno nell'anima e nel cuore: che vale anche un gol, quello del potenziale 2-2. E' il 33' quando Brunori esulta come un matto dopo aver messo la palla alle spalle di Scuffet ma l'arbitro dice no, fischia un fallo di mano che lascia obiettivamente perplessi, perché sembra essere la coscia l'arto utilizzato dall'attaccante del Delfino. Anche questi sono i segnali di un pomeriggio in cui gli attori hanno stracciato il copione e scritto qualcos'altro, nella speranza che il cortometraggio odierno diventi una serie di successo. Ma, e in quel ma c'è il tanto lavoro che questa squadra deve fare per essere solida, potrebbe ancora finire in amarezza se Scuffet al 38' non ci mettesse piedi e tempismo su un cross velenoso da sinistra. Italiano la vive come fosse l'ultima sino alla fine, anche perché Massimi imporrà cinque minuti di recupero, naturalmente interminabili. Pensare che nel primo uno dei nuovi entrati del Pescara, Ingelsson, si divora il pareggio, alzando troppo il colpo di testa su un'incertezza dell'esordiente Erlic, alla prima dopo un anno e mezzo di inattività. Il fischio finale, la corsa di Italiano verso la squadra, le lacrime sul viso di tanti ragazzi e il saluto commosso ai cinquanta al seguito. Che sia un cambio di pagina, questa squadra merita di lavorare serenamente.