FARIAS FREDDA CORDAZ, CHE ERRORE IN DIFESA!

La Spezia - CROTONE-SPEZIA 1-1

Marcatore: 6'pt Messias; 19'pt Farias



CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy. A disp. Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Dragus, Crociata, Rojas, Djidji, Siligardi, Vulic, Riviere. All. Giovanni Stroppa



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Farias, Piccoli, Agudelo. A disp. Krapikas, Acampora, Marchizza, Mora, Sala, Agoume, Gyasi, Bartolomei, Maggiore, Deiola, Erlic, Verde. All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Antonio Giua (Olbia)

Assistenti: Caliari (Legnago) - Marchi (Bologna)

Quarto Uomo: Pezzuto (Lecce)

Var: Di Paolo (Avezzano)

Avar: De Meo (Foggia)

Ammoniti: Chabot, Ferrer, Messias, Eduardo

Recupero: 0'(pt)



PRE-PARTITA

14.21 - Se non è ultima spiaggia poco ci manca. I due soli punti messi insieme nelle prime dieci giornate di campionato pesano come un macigno sulle spalle di Giovanni Stroppa e del suo Crotone che ha l'occasione, forse unica, di riaprire la porta della salvezza battendo proprio lo Spezia. Calabresi penalizzati da un calendario che l'ha vista subito impegnata contro le grandi, il che spiega abbastanza bene il magro bottino finora conquistato. Scongiuri accettati in casa calabrese visto che nell’era dei tre punti a successo solamente quattro squadre hanno raccolto due o meno punti nelle prime 10 giornate di massimo campionato: la Reggiana 1994/95, il Benevento 2017/18, il Chievo 2018/19 e il Crotone (due volte, nel 2016/17 e nella stagione in corso).



14.34 - Dal 2011/12 ad oggi, solamente una delle dieci squadre neopromosse in Serie A che hanno ottenuto almeno 10 punti nelle prime 10 gare giocate è poi retrocessa a fine stagione (il Frosinone 2015/16): anche lo Spezia dunque ha da occuparsi dei suoi scongiuri. Al di là dei tanti complimenti i bianchi devono muovere la classifica ben sapendo che vincere significherebbe soprattutto garantirsi una distanza considerevole dallo stesso Crotone. Calabresi che subiscono tantissimo ma anche in fase offensiva non se la passano bene: solo sei delle 96 conclusioni dei calabresi si sono poi trasformate in gol (6,3%).



14.45 - E' un Crotone praticamente senza cabina di regia. Stroppa, senza Cigarini e Rispoli infortunati, Petriccione squalificato. Il terzo naturale interprete del ruolo sarebbe Benali, ma anche lui non è al meglio della condizione: Stroppa ha mischiato le carte inserendolo nell’elenco dei convocati ma alla fine il libico non va nemmeno in panchina. Nell'undici di partenza, schierato secondo il solito 3-5-2, ci sono Molina ed Efuardo ai lati di Zanellato che cercherà di costruire il gioco per la causa rossoblu. Pereira e Reca completano i cinque di mezzo. In difesa Magallan, Marrone e Luperto mentre in attacco il tandem Simy e Messias partirà ancora una volta dal primo minuto con Riviere pronto a subentrare.



PRIMO TEMPO

Abituati a vederle di fronte in serie B, Crotone e Spezia si ritrovano nel massimo campionato con lo stesso identico obiettivo: dimenticare le statistiche che raccontano che due neopromosse su tre tornano immediatamente da dove sono venute e tentare di mantenersi nella categoria conquistata soltanto qualche mese fa. Linea difensiva altissima quella dello Spezia e dopo due soli minuti dal fischio d'inizio, Chabot ferma Messias con le cattive al centro del campo: un cartellino giallo ad inizio partita può condizionare una prestazione soprattutto se il mestiere è quello del marcatore. Lo 0-0 salterà quasi subito, al minuto 6 quando le due squadre sono ancora in piena fase di studio: ma un contropiede improvviso fa volare Messias verso la porta: il brasiliano punta Terzi, sposta la palla sul sinistro e la piazza nell'angolo, imparabile per Provedel. Al 12' il primo segno di reazione arriva dalla fascia mancina ma sul bel filtrante di Farias, Pobega, che aveva perfettamente eseguito il movimento smarcante, con il piede sinistro non chiude il diagonale e la palla finisce a lato. Non ha la solita colarità offensiva lo Spezia di Italiano: i cinque centrocampisti di Stroppa imbrigliano piuttosto bene la manovra che parte con meno efficacia del solito dai piedi di Ricci. Agudelo porta troppo la palla, Farias compare e scompare, Piccoli fatica ad accorciare i reparti come fa Nzola: le difficoltà sono queste.



Sorpresi dal contropiede. Ma il Crotone regala la palla del pari che Farias non spreca.

Ma il Crotone rimane la squadra che ha subito più gol del campionato e al 16' Bastoni sfonda sull'out sinistro, Agudelo si avventa su una palla sporca ma calcia con il corpo troppo all'indietro. Nulla è semplice, ma ci pensa il Crotone a regalare l'occasione che vale il pareggio: al 19' Zanellato in area sbaglia clamorosamente l'alleggerimento in uscita, servendo di fatto Farias che non se lo fa dire due volte e calcia ad incrociare con forza ma anche tanta qualità uccellando un Cordaz che può farci davvero poco. L'ex cagliaritano è uno specialista contro le neopromosse: protagonista con tre gol e un assist nelle sue ultime sei sfide di Serie A contro squadre salite dalla B. Un gol fondamentale per molte ragioni e non a caso gli umori cambiano completamente, favorendo i ragazzi di Italiani. Spezia che due minuti dopo può ribaltare tutto, con una prodezza di Piccoli che raccoglie spalle alla porta, si libera con un dribbling secco di due difensori e calcia in porta. Cordaz esce e in qualche modo ferma tutto. Non è ancora lo Spezia che abbiamo imparato ad apprezzare ma va già molto meglio soprattutto perché inizia a funzionare il gioco sulle fasce: ottima e non casuale l'apertura di Ferrer per Farias che sul limite prova a duettare con Piccoli, ma il Crotone pur in affanno la sbroglia.



La partita si incattivisce e un'entrata decisamente poco ortodossa di Eduardo (che sarà ammonito più tardi per un fallaccio su Pobega) fa cascare al suolo Terzi ma il capitano aquilotto un minuto dopo è gia dall'altra parte, ultimo uomo appostato sul secondo palo per una capocciata che non trova lo specchio. I minuti passano, aumentano i secondi di possesso e pure gli errori di appoggio d'ambo le parti: il Crotone, per primo, avrebbe la palla del 2-1 ma nell'uno contro uno Messias-Chabot, il tedesco non smette di guardare la palla e ferma il diretto avversario con perfetta scelta di tempo. Dalla porte opposta succede anche qualcosa di più: al 38' Bastoni con un cross millimetrico invita Piccoli al gol da cineteca ma il giovane attaccante bergamasco non se la sente di calciare al volo e perde l'attimo su uno stop da dimenticare. Una manciata di secondi più tardi Estevez radiocomanda la classica palla tesa in mezzo all'area ma tutti i suoi compagni avevano attaccato lo spazio sul primo palo e il Crotone si salva con brividi. Finisce invece fra i guantoni il diagonale di Farias che, come spesso accade, parte da sinistra per poi sterzare centralmente e concludere con il destro.