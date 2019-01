Ex aquilotti: Okaka per l'Udinese, Calaiò verso Foggia

La Spezia - E' partita la sessione invernale di calciomercato ed è già possibile togliersi qualche curiosità, in salsa... aquilotta. Aspettando il summit di mercato della settimana ventura, un mercato come detto più di prospettiva, si muovono le altre e coinvolgono alcuni ex aquilotti. E' il caso dell’Udinese che piazza un colpo imponente in attacco, prelevando, con la formula del prestito con diritto di riscatto, Stefano Okaka dal Watford, l'altro club di proprietà della famiglia Pozzo. L'attaccante di Castiglion del Lago avrà il compito di aiutare i friulani ad uscire dai bassifondi. Altro ex attaccante aquilotto pronto a tornare: non dall'estero ma dalla squalifica, finita il 31 dicembre. E' Emanuele Calaiò in pole position per vestire la maglia del Foggia: a 36 anni potrebbe andare a giocarsi un posto con Pietro Iemmello: i rossoneri, a causa degli otto punti di penalizzazione rimediati prima dell'inizio della stagione, devono fare gli straordinari e anche uno come il bomber siciliano, che compirà 37 anni il prossimo 8 gennaio, può essere utile alla causa. Sarà invece Jerry Mbakogu il nuovo rinforzo offensivo del Padova: attaccante classe 1992 attualmente svincolato dopo l’avventura al Carpi, tornerà così in Veneto società in cui ha già giocato agli esordi.