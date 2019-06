Europeo under 21, Zaniolo subito ko per uno scontro di gioco

La Spezia - Italia vincente in rimonta all'esordio nell'Europeo under 21. A Bologna finisce 3-1 per gli Azzurrini di Gigi Di Biagio trascinati da Chiesa, autore di una doppietta, e capaci di rimontare il gol preso a freddo nel primo tempo da una fortissima Spagna. Esordio nella competizione per Nicolò Zaniolo, più sfortunato dei suoi compagni. Uno scontro di gioco con il portiere delle Furie Rosse lo manda ko alla mezz'ora. Lo spezzino si rialza e prova a giocare qualche minuto, ma poi si accascia a terra e chiede il cambio. I medici rassicureranno in ogni caso sulla salute del centrocampista, pronto a tornare in campo sin dalla prossima partita.