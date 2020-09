Estevez rimane fuori dai convocati, ci sono Terzi, Marchizza e Maggiore

La Spezia - Vincenzo Italiano lascia a casa l'argentino Nahuel Estevez. Non un problema fisico per il centrocampista, ma ci sarebbe una scelta tecnica alla base della decisione di lasciare fuori il nuovo arrivato dalla trasferta di Udine. Com'è logico si vuole permettere al 24enne di ambientarsi alla nuova vita in Europa e in questo momento si cercano più che altro certezze. D'altra parte nel suo ruolo si segnala il ritorno di Maggiore, che si candida per una maglia da titolare insieme a Luca Mora che potrebbe giocare forse l'ultima partita da aquilotto della sua carriera. In difesa rimane riposo Dell'Orco mentre c'è il capitano Terzi di rientro dalla squalifica insieme a Marchizza. Prima convocazione per Daniele Verde.



P: 1.Zoet, 12.Krapikas, 77.Rafael

D: 3.Ramos, 5.Marchizza, 7.Sala, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 22.Chabot, 28.Erlic, 69.Vignali

C: 6.Mora, 8.Ricci, 10.Agoumé, 16.Bartolomei, 25.Maggiore, 26.Pobega, 27.Deiola

A: 9.Galabinov, 11.Gyasi, 17.Farias, 31.Verde, 80.Agudelo, 91.Piccoli