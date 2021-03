La Spezia - Un altro caso di positività in casa Spezia. Il club di Via Melara comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo. Sicura a questo punto la sua assenza per la sfida di sabato pomeriggio al Cagliari, importantissimo match salvezza.