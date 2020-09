Estevez è arrivato in città, per lui primo post dal Porto Mirabello

La Spezia - Nahuel Estevez deve superare le visite mediche e anche avere un colloquio con il direttore Mauro Meluso ed il tecnico Vincenzo Italiano. Il centrocampista argentino proveniente dall'Estudiantes è arrivato alla Spezia nelle scorse come testimonia la foto pubblicata dalla compagna Candelaria Fernandez su Instagram. Prima di tesserarlo, il club vuole capire con quali motivazioni e prospettive il calciatore arriva in Italia. Tutto però lascia presupporre che presto sarà nella lista degli atleti schierabili in serie A una volta che la burocrazia avrà fatto il suo percorso.