Estevez è arrivato in Italia, Meluso una sfinge: "Davvero? Non sapevo"

La Spezia - Siparietto all'interno della conferenza stampa di presentazione di Zoet, Dell'Orco e Sala. Al direttore tecnico Mauro Meluso viene chiesto della trattativa per il centrocampista centrale dell'Estudiantes, Nahuel Estevez, già intercettato in mattinata in aeroporto a Milano. Arriva dall'Argentina per legarsi allo Spezia per una stagione, sempre se le visite mediche saranno positive. Meluso cade dalle nuvole (o finge di): "Davvero è in Italia? Non ne sapevo nulla". Per poi ribadire: "Io non parlo di giocatori finché non sono situazioni definite...".