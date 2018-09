Espulsione e lancio del gagliardetto, Marchetti multato e inibito

Al momento del rosso a Panico, gesto di stizza del diesse del Cittadella.

La Spezia - "Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 38° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa". Con questa motivazione l'attaccante del Cittadella Panico, espulso al "Picco" sabato scorso, si prende due giornate di squalifica dal giudice sportivo. Stangata anche sul diesse Marchetti "per avere, al 39° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, entrando sul terreno di giuoco urlando espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara, reiterando il medesimo atteggiamento, nei confronti del Quarto Ufficiale, all'atto dell'allontanamento; per avere inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi urlato agli Ufficiali di gara espressioni offensive". Inibito fino al 18 ottobre e multato per 3mila euro.