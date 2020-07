Esperti scettici, ciociari favoriti

La Spezia - Fra ciociari e aquilotti soltanto due punti di distanza in classifica con la possibilità per chi ospita di vincere e superare la diretta concorrente. Terzi e compagni naturalmente fanno gli scongiuri, consapevoli che il periodo è meno favorevole ai rivali reduci da cinque partite senza alcuna vittoria.



Lo Spezia, che fra le partite pre e post lokdown, ha vinto due e perso tre volte, si presenta allo "Stirpe", almeno numericamente, con un rendimento altalenante ma ha vinto brillantemente per 1-3 l'ultima trasferta disputata. Stato di forma dunque in favore dei bianchi, ma il Frosinone è apparso in ripresa e in casa farà di tutto per uscire con dei punti in più in classifica. Senza dimenticare che il campo di Frosinone, anche ai tempi del "Matusa", non ha mai portato granchè fortuna ai colori aquilotti. Qualche problema i gialloblu lo hanno di sicuro visto che nelle ultime due partite giocate in casa hanno subito 4 reti e non ne ha realizzata nemmeno una: davvero male per la squadra che avrebbe dovuto ammazzare il campionato. Sempre secondo le statistiche nei sette precedenti scontri diretti, per ben cinque volte le squadre hanno pareggiato.



Tutto questo prefigura quote favorevoli agli uomini allenati da Alessandro Nesta: i pronostici dicono che il segno 1 pagherebbe fra le 2,3 e le 2,45 volte la posta giocata, mentre il pareggio si attesta fra 2,8 e 2,9. Più staccato l'exploit aquilotto che si attesta fra 3,15 e 3,35.