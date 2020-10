Esordio per Agoume, il "bimbo" che si è preso la maglia numero 10

La Spezia - Sarà contento il suo procuratore Damiani, che in settimana aveva lamentato lo scarso utilizzo di Lucien Agoume. L'intoppo burocratico che ha fermato Matteo Ricci dona una chance al francese, che diventerà uno dei più giovani calciatori a scendere in campo nella serie A 20/21. E' infatti il quinto 2002 a fare il suo esordio, uno dei pochi a farlo dal primo minuto di gioco. Per molti uno dei più forti della sua età in tutta Europa, non nasconde le sue ambizioni sin dalla scelta del numero. Quella 10 che di solito è riservata a chi risolve le partite da solo.