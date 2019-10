Esordio in trasferta per la DR Ferroviaria Italia Spezia

La Spezia - I Comitati Regionali di Liguria e Piemonte hanno finalmente reso noti i calendari dei due gironi del campionato ligure/piemontese di serie C2 per la stagione agonistica 2019-2020. Molte le novità rispetto alla passata stagione. Solo due le società che rappresenteranno la Liguria, oltre alla Dr Ferroviaria Italia Spezia, il Cffs Cogoleto, tutte piemontesi le altre contendenti: Saluzzo, Val Tanaro, Lyons Tortona, Cus Piemonte Orientale e Le Tre Rose di Casale. Tutto piemontese invece l'altro girone con La Drola, Chieri, Collegno, Gattico, Volvera, Moncalieri, con Biella e Ivrea squadre “cadette” di società che militano rispettivamente in serie A e B. Differente rispetto alla precedente stagione anche la formula dei play off per la promozione in serie C1. Le squadre classificatesi al primo e secondo posto dei due gironi si incontreranno in una doppia sfida di semifinale con la prima gara in casa della seconda classificata. Le successive finali, sempre con gare di andata e ritorno determineranno la classifica dal primo al quarto posto e la conseguente promozione nella serie superiore.

La Dr Ferroviaria Italia Spezia inizierà la sua avventura domenica 20 ottobre in trasferta contro gli “universitari” del Cus Piemonte Orientale, l'incontro è previsto per le ore 15.30 sul “Rugby Camp” di Giarole (AL). Nella passata stagione gli aquilotti si imposero in entrambi i match vincendo fuori casa per 32 a 7 e al “Pieroni” per 83 a 5.

Per la squadra spezzina “timonata” in questa stagione da Gian Luca Cartoni, Fabio Paradiso e Mariano Vergassola, questa prima di campionato si presenta come una gara molto insidiosa, un banco di prova, sia per valutare nel complesso “l'amalgama”, il gioco e la mentalità di una squadra molto rinnovata rispetto alla scorsa stagione, sia per le “voci” che parlano di un Cus Piemonte che si è molto rinforzato con l'innesto di nuovi giocatori e pronto a dare battaglia. Il successivo impegno di campionato vedrà gli aquilotti affrontare in casa domenica 27 ottobre (campo comunale “Pieroni” ore 14.30) i Lyons di Tortona, formazione che punta a vincere il campionato. Dopo questa gara casalinga gli aquilotti affronteranno due trasferte consecutive con Le Tre Rose di Casale Monferrato (dom. 3 novembre) e con il Cffs Cogoleto (dom 17 novembre). Spezzini “in casa” domenica 24 novembre con il Val Tanaro, poi nuovamente in trasferta il primo di dicembre, ultima giornata del girone di andata, con la formazione cunense del Saluzzo.