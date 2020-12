Esonerato Maran, il Genoa torna a Ballardini. Che esordirà al Picco

La Spezia - L'avventura di Rolando Maran al Genoa finisce nell'infausto pomeriggio di Benevento: il club rossoblu ha infatti deciso di sollevare dall'incarico l'ex tecnico di Cagliari e Chievo. Panchina affidata ancora una volta a quel Davide Ballardini che torna per la quarta volta a guidare il Grifone. Maran paga per tutti anche perché la prestazione contro i campani di Inzaghi è stata disastrosa: dopo un primo tempo senza emozioni, a parte un tiro al volo di Shomurodov parato da Montipò, la ripresa ha visto le Streghe prendere il largo prima con Insigne dopo un pasticcio di Czyborra e Masiello, poi al 90' con Sau su rigore. In 13 partite il Genoa ha messo insieme soltanto 7 punti e mercoledì sarà al Picco per un derby salvezza.