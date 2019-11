Erlic un muro, Mastinu rientro con classe, Acampora una furia

La Spezia - Scuffet 6,5 - Quell’uscita a vuoto provoca un’aritmia collettiva, mentre è al limite del paranormale il tiro preso a Dionisi da un metro (a gioco fermo). Può benedire il palo destro di una porta e di quell’altra, ma sfodera i pugni quando il Frosinone ne butta dentro una dopo l’altra.



Ferrer 7,5 - Dura rinunciare a uno così. Ha il passaggio e il contrasto, il tutto sorretto da una generosa dose di stamina. Sta bene e Beghetto se ne accorge presto, perché se lo ritrova ovunque e ovunque pare avere le idee chiare sul da farsi (dal 41’st Vignali sv)



Erlic 7 - Forse è lui la notizia più bella della serata, perché fino a questa sera le qualità di questo croato si conoscevano solo per sentito dire. Fisicamente insuperabile, abile nel gioco aereo ma anche veloce e dotato di grande tempismo. La sensazione è che non passerà molto tempo prima di rivederlo in campo (dal 33’st Terzi sv)



Capradossi 6,5 - Si fa usare come perno dopo pochi secondi, ma lo scossone gli serve quantomeno a destarsi subito e consegnarsi al resto della partita nella sua versione più sicura. Certo, nel finale non mancano sbavature ma davanti c’eran pur sempre Ciano, Dionisi e Novakovic.



Ramos 6,5 - Confeziona un lancio strepitoso per Federico, godendo di spazio quando sale. Zampano però è una minaccia costante, perché da quinto sale con regolarità e vigore. Ennesima prova superata, oltretutto con il pregio di andare in crescendo fin quasi alla fine.



Maggiore 8 - Nasce dal suo break il gol del vantaggio ed è un campione di quel misto di intuito, tempismo e lucidità che ne fanno uno che gioca diversamente dagli altri da quando aveva 18 anni. E’ un veterano e risponde sempre nei momenti più delicati.



Bartolomei 7 - Si gioca un cartellino giallo saggio e sacrosanto nel primo tempo, ma la spada di Damocle dell’ammonizione non gli crea poi problemi nel giocare in quella posizione di campo in cui non si può fare a meno di combattere.



Mastinu 7,5 - Lampi assoluti di classe da uno che non giocava una partita intera da venti mesi. Che abbia occhio e piede da numeri 10 lo sapevamo, che fosse anche capace di darsi da fare nel recuperar palloni una bella sorpresa (dal 25’st Acampora 7 - Porta in campo un’energia incontenibile: quattro falli e due ammonizioni conquistate in un quarto d’ora, poi calibra l’assist per il gol di Bidaoui che chiude i conti)



Ricci F. 6,5 - Bardi di istinto gli nega il gol che meriterebbe e che forse potrebbe fargli tornare quella gioia del gioco che sempre sorregge i fantasisti. Cerca spesso la cosa difficile quando forse un po’ di semplicità basterebbe a sé e ai compagni, ma se c’è uno a cui possono venire le cose difficili è decisamente lui.



Gudjohnsen 7 - Il piattone tra le gambe di Bardi ok, ma andrebbero ritagliate e messe in fila tutte le volte in cui ha stoppato il pallone e lanciato un compagno: interno, esterno, a correre sulla fascia, a saltare la difesa. Lo Spezia gioca bene anche per merito suo, che non è solo un punto di riferimento per l’altezza.



Bidaoui 8 - Fa il miglior Bidaoui quando mette rasoterra il suggerimento che l’islandese tocca in porta. Fa il miglior Bidaoui quando obbliga il Frosinone a triplicare su di lui creando spazio ai compagni. Fa il miglior Bidaoui quando salta Bardi secco e appoggia di sinistro. E quando Bidaoui fa il miglior Bidaoui, lo Spezia spesso vince.





All. Vincenzo Italiano 8 - Vara un centrocampo in cui la qualità si sposta dal mediano alla mezzala sinistra, rinuncia all’esperienza per la forza fisica in difesa. La prima è una scelta quasi obbligata, coraggiosa ma in pratica imposta dagli eventi. La seconda è un’intuizione tutta sua, figlia evidentemente di ciò che vede in settimana. E ciò che vede in settimana questa sera è ciò che hanno visto tutti in partita. Ci vogliono tre minuti a smaltire le scorie di Pisa, poi nella sofferenza del primo tambureggiare del Frosinone lo Spezia si compatta e si ritrova. Vittoria di gioco e non di speculazione su quello altrui, il tecnico è ripagato alla grande dalle novità. Compreso Acampora, coltivato con pazienza e sfoderato nel momento giusto. Certo, il palo aiuta quando serve ma questo al massimo è un demerito altrui. Quello dell’Arena era un episodio, arriva il quinto risultato utile nelle ultime sei partite. Le prossime due sono appuntamenti fondamentali.