Erlic torna dopo un mese: "Un bene non aver subito gol"

La Spezia - "Abbiamo preparato benissimo la partita, mettendo in campo tutto ciò che il mister ci ha chiesto in settimana. Non aver subito gol ci dà ancora più fiducia". Ecco Martin Erlic dopo una pausa di oltre un mese. Buona la prova del croato nello 0-0 dello Spezia contro l'Atalanta. "Sto bene, ero un po' stanco nel finale ma ho messo benzina nelle gambe. Il mister tiene tutti i calciatori pronti a scendere in campo. Cambia tanto e questo è un vantaggio per la squadra. Vignali ha fatto un'ottima partita e sono contento per lui". Con Terzi una coppia che non smette di dare soddisfazione. "Mi dà tranquillità sapere di averlo al fianco. La sua esperienza è importante per noi tutti".