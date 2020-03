Erlic si guadagna la nazionale under 21 come Gudjohnsen

La Spezia - Nuove convocazioni in nazionale per i talenti di casa Spezia, con le chiamate della nazionale islandese e di quella croata rispettivamente per Sveinn Aron Gudjohnsen e Martin Erlic. L'attaccante islandese, pilastro dell'attacco nordico, sarà impegnato nelle importanti sfide contro i pari età irlandesi ed armeni valide per le Qualificazioni agli Europei Under 21, in programma rispettivamente il 26 marzo ed il 31 marzo, e raggiungerà il ritiro islandese il 24, per poi tornare a disposizione di mister Italiano il 01 aprile.

Saranno gare valide per le Qualificazioni agli Europei di categoria anche quelle che vedranno protagonista la Croazia di Martin Erlic, alla prima convocazione con la selezione Under 21 della propria nazione, dopo aver indossato le maglie di tutte le nazionali giovanili croate. Una grande soddisfazione per il difensore croato e per il Club aquilotto, che in estate aveva deciso di puntare nuovamente forte sul possente centrale nonostante i problemi fisici accusati nella passata stagione, problemi che lo avevano costretto ai margini della rosa spezzina, ma che nel campionato corrente ha dimostrato di aver brillantemente passato, prendendosi decisamente la scena nel pacchetto arretrato di mister Italiano. Erlic e la sua nazionale saranno impegnati il 27 marzo ad Edimburgo contro i padroni di casa della Scozia e poi il 31 marzo a Pola contro la Lituania, con il calciatore aquilotto che raggiungerà il ritiro di Zagabria il 23 marzo, per poi tornare in riva al Golfo dei Poeti all'indomani dell'ultimo impegno.