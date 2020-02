La Spezia - Lavoro di scarico in palestra per i titolari della sfida alla Cremonese e per Martin Erlic, mentre il resto del gruppo ha lavorato sul campo, tra lavoro atletico e intense partitelle. Lavoro differenziato per Simone Bastoni, fisioterapia per Ragusa e Vitale. Per lo Spezia domani nuova seduta, la prima a porte chiuse prima della rifinitura di venerdì.