Erlic ha preso una botta, Provedel è ancora positivo al tampone

La Spezia - E' ancora positivo Ivan Provedel. Si allungano i tempi per il ritorno tra i pali del portiere dello Spezia, ma viene in aiuto la sosta per le nazionali che concede due settimane piene tra la sfida di sabato al Cagliari e quella del 4 aprile contro la Lazio. Per la trasferta dell'Olimpico si conta di avere nuovamente a disposizione quello che è stato il titolare per quasi tutta la stagione. Nel frattempo spazio a Jeroen Zoet.

Oggi si è fermato anche Martin Erlic, che ha rimediato una botta in allenamento ed è stato preservato per evitargli guai peggiori. Le sue condizioni non preoccupano, già domani dovrebbe essere pronto a tornare con i compagni. Out invece Nzola e Saponara, che a questo punto sono quasi sicuri assenti per il match contro i sardi. Pienamente recuperato Agoume.