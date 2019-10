Erlic e Capradossi stringono i denti per esserci a Pescara

La Spezia - Buone notizie dall'infermeria, con Erlic e Capradossi, quest'ultimo dopo aver ottenuto il via libera dagli esami di controllo effettuati in mattinata, che hanno lavorato regolarmente con il gruppo per un'ora e mezza, fermandosi soltanto a titolo precauzionale in occasione della partitella finale. L'emergenza in difesa per Vincenzo Italiano rimane, ma così la speranza di recuperare totalmente almeno uno dei due centrali entro sabato, quando lo Spezia scenderà in campo a Pescara. Assente invece Riccardo Marchizza, che in seguito all'infortunio accusato in Irlanda con la maglia dell'Under 21 azzurra, ha riportato una lesione di primo grado al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Lavoro atletico e palestra per Galabinov, Acampora e Barone.